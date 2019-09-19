Son Dakika Haberleri: Yunak'ta kaçak avcı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Yunak'ta kaçak avcı yakalandı

22 dakika önce

Yunak ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik ve asayiş ekiplerinin yol uygulaması sırasında bir araçta vurulmuş 2 tavşan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yunak'ta kaçak avcı yakalandı, System.String[]

Yunak ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik ve asayiş ekiplerinin yol uygulaması sırasında bir araçta vurulmuş 2 tavşan 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Yunak Emirdağ karayolu 18'inci kilometresinde yol uygulaması yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, fişekleri ile vuruluş 2 tavşan bulundu.

Araç sürücüsü N.K'nın (40) av tüfeğine el konulurken idari para cezası uygulandı.

Emirdağ, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı
Polis kılığına girerek amcasının oğlunu kaçıran adam 1 milyon TL fidye istedi (Özel) Okul önünde pompalı maganda dehşeti İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunak'ta kaçak avcı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]