Yunak'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar sürdü.

Yer yer kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının -8 derece kaydedildiği ilçede kar yağışının etkisinin yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Yunak Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yollarda iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda iş makinesi ve personelle mahallelerde kar temizliği ve tuzlama çalışması yapan Yunak Belediyesi çalışmalarını gün boyunca sürdürecek.

Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleriyle saha da bulunan Belediye Başkanı Ali Konak, gece gündüz demeden ulaşımda kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.