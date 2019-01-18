Yunak'ta Karne Heyacanı
1 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde 4 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Konya
'nın Yunak
ilçesinde 4 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
İlçe protokolünün katıldığı karne töreni Akşemseddin ilkokulunda yapılırken, öğrencilere karne ve belgeleri dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, törende öğrencilerle yakından ilgilenerek karne ve belgelerini dağıttı. Öğrencilere iyi bir tatil yaparak yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Akbulut, öğretmen ve velilerle bir süre sohbet etti.
Törene Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un yanı sıra ilçe Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Jandarma
Komutanı Adem Güneş
, Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: AA
Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı