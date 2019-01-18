Son Dakika Haberleri: Yunak'ta Karne Heyacanı

Yunak'ta Karne Heyacanı

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde 4 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yunak'ta Karne Heyacanı, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde 4 bin 2 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İlçe protokolünün katıldığı karne töreni Akşemseddin ilkokulunda yapılırken, öğrencilere karne ve belgeleri dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, törende öğrencilerle yakından ilgilenerek karne ve belgelerini dağıttı. Öğrencilere iyi bir tatil yaparak yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Akbulut, öğretmen ve velilerle bir süre sohbet etti.

Törene Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un yanı sıra ilçe Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Jandarma Komutanı Adem Güneş, Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Konya, Yunak, Güncel
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