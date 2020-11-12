Yunak'ta kayıt dışı istihdam denetimleri başladı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında iş yerlerinde denetim başlattı.

Kayıt dışı istihdamla ile mücadele kapsamında SGK yetkilileri tarafından Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Yunak Temsilciliği ve STK'lar ziyaret edilerek bilgilendirildi.

Yunak Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Latif Mercan, kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Mercan, sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini söyledi.

Çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmediklerine dikkati çeken Mercan, "Belirtilen konularda verilecek bilgilerin olabildiğince standart hale getirilmesi ve bilgilendirme veya rehberlik faaliyetlerinde bulunarak kayıt dışı istihdamla mücadele etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Yunak'taki işverenleri ziyaret ederek, sosyal güvenliğin önemini ve kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçlarını aktardıklarını dile getiren Mercan, "Yapılacak faaliyetlerde hedef kitlenin yapısına göre veya iş yerinin sektörüne, büyüklüğüne ve diğer özelliklerine göre bilgilendirmeler yapılıyor." ifadesini kullandı.