Yunak'ta Kaymakamlık Voleybol Turnuvası

Konya'nın Yunak ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile esnafların oluşturduğu takımların mücadele ettiği Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi.

İlçede Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yunak Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6 takımın katıldığı voleybol turnuvası yapılan final müsabakasıyla tamamlandı.

Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda 1 aydır devam eden müsabakalar sonunda Yunak Anadolu İmamhatip Lisesi ile Karasoylum Esnafspor takımı finalde karşı karşıya geldi.

Heyecanlı geçen final maçında 3 setin 3'ünü de alan Anadolu İmamhatip Lisesi takımı şampiyon oldu.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilçede kurumların ve esnafların birbirleriyle olan dayanışma ve kaynaşmasını güçlendirmek amaçlı bir turnuva düzenlediklerini söyledi.