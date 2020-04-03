Yunak'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dönüşümlü olarak 24 saat boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu.

Polatlı- Ankara, Emirdağ- Eskişehir ve Akşehir- Antalya kara yollarında araçları denetleyen ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığını ve araçların doluluk oranlarını kontrol ederken, sağlık personeli ise yolcuların vücut ısısını ölçtü.

Ekipler, aynı zamanda koronavirüs şüphesiyle evlerinde karantina altında olanları da kontrol ettiği belirtildi.