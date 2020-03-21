Yunak'ta Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Yunak'ta Kovid-19 önlemleri
6 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Yunak'ta vatandaşlar tüm uyarılara rağmen parklarda oturmaya devam edince belediye ekipleri bankları söküp götürdü. Ayrıca parkların etrafı güvenlik şeridiyle çevrildi. Güvenlik şeridi üzerine "sağlığınız için lütfen oturmayınız" uyarısı asıldı.
Söküm işlemini izleyen bazı vatandaşlar uygulamaya destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı