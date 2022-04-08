Yunak'ta kukla tiyatro gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Yunak'ta kukla tiyatro gösterisi yapıldı

08.04.2022 12:34
Yunak'ta kukla tiyatro gösterisi yapıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yunak Belediyesi işbirliğiyle tiyatro gösterisi sahnelendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yunak Belediyesi işbirliğiyle tiyatro gösterisi sahnelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'ndaki "Penceredeki Kuş ve Karagöz'ün Dedektifliği" isimli kukla oyunu etkinliğine öğrenciler ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ali Konak, yaptığı açıklamada, Yunaklı çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik kültürel ve sosyal faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Coşkun da sahnelenen kukla gösterisi için Konya Şehir Tiyatrolarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Tiyatro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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