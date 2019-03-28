Yunak'ta Kütüphaneler Haftası Kutlanıyor

Yunak
'ta Kütüphaneler Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Yunak Meslek Yüksek Okulu ile Yunak Turgut Ortaokulu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte öğrenciler yazar Bülent Keskin
ve Kadir Öztaş
ile buluştu.
Etkinlik Turgut Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikler çerçevesinde yapılan toplu kitap okumanın ardından Yazar Bülent Keskin ve Kadir Öztaş kitaplarını öğrenciler için imzaladı.
Programa, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Yunak Mal Müdürü Tunay Işın, Yunak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Osman Selçik, Yunak Tapu Müdürü Fatma Temel
, Yunak MYO Yaşatma Derneği Başkanı Fatih
Yıldırımer, daire ve kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.