Yunak'ta market denetimi - Son Dakika
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Yunak'ta market denetimi

09.03.2022 16:17
Yunak'ta market denetimi

Yunak Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik denetim yaptı.

Yunak Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde fiyatı artan yağ etiketlerine yönelik denetim yaptı.

Yunak Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde bulunan yerel ve zincir marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, marketlerdeki reyonları inceleyerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, "Zabıta personelimiz bugün marketlerde incelemelerde bulundu. Hemşehrilerimizin refahı önceliğimizdir." dedi.

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Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak'ta market denetimi - Son Dakika


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