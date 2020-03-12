Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı

7 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda, açılış konuşması Okul Müdürü Nihat Özek tarafından yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili belgeselin sunumunun ardından öğrenciler tarafından şiirlerler okundu. Öğrencilerin "İstiklal Marşının Kabulü" adlı tiyatro ve oratoryo gösterileri beğeni toplarken, ilkokullar arasında yapılan İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında ilçe birincisi olan öğrencinin İstiklal Marşını okuması, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


"İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ürün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
23:31 SPOR Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları
23:30 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır
23:30 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 il valiliğine korona tedbirlerine ilişkin genelge
23:29 İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:28 Erzincan ve Ağrı'da öğrenciler memleketlerine gitmek için maske takıp bilet kuyruğunda bekledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:37:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]