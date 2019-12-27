Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Yunak'ta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası çerçevesinde Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu'ndaki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İsmail Hakkı Özkan'ın konuşmasının ardından programda oratoryo gösterisi, "Hüsran" isimli video klip ve "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiir öğrenciler tarafından seslendirilirken, "Küfe" adlı şiir öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Program, TRT sanatçısı Özgür Demirhan'ın seslendirdiği "Minnet Eylemem" adlı türküsünün okunmasıyla son buldu.

Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.