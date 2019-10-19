Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediye Başkanlığı tarafında organize edilen etkinlik kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunak Muhtarlar Odası Başkanı Hasan Alphan burada yaptığı konuşmada, bugünün kutlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Muhtarların önemine değinen Alphan, ülkenin her köşesinde özveriyle muhtarlık yapan ve hala bu görevi yürüten tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Konuşmanın ardından protokol, muhtarların, gününü tebrik etti.

Anıt önündeki törenin ardından Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, kamu kurum müdürleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinliğe Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri, muhtarlar ve diğer davetliler katıldı.