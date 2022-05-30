Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi - Son Dakika
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Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi

30.05.2022 15:32
Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle "Gençlik Projesi" kapsamında Yunak'ta eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim kamp gezisi düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle "Gençlik Projesi" kapsamında Yunak'ta eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim kamp gezisi düzenlendi.

Proje kapsamında Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampına Yunak'tan 90 öğrenci ve 4 öğretmen katıldı.

2 gece 3 gün sürecek olan kampta öğrenciler, çeşitli aktivitelere katılarak sportif faaliyetler gerçekleştirecek.

Ayrıca kampta öğrencilere zararlı alışkanlıklar, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmalar, etik ve insani değerler, doğa ile uyum konularda eğitim verilecek.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak'ta öğrenciler eğitim kampına girdi - Son Dakika


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