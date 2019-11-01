Son Dakika Haberleri: Yunak'ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı
Son Dakika Güncel Yunak'ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı

Yunak'ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı

7 saat önce

Yunak Kaymakamlığı, "Sinemayla İlk Defa Buluşuyorum Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri ve ailelerine yönelik sinema günleri programı düzenledi.

Yunak'ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı, System.String[]

Yunak Kaymakamlığı, "Sinemayla İlk Defa Buluşuyorum Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri ve ailelerine yönelik sinema günleri programı düzenledi.

Proje kapsamında Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu Sinema Salonunda 400 öğrenci ve ailesi ücretsiz sinema filmi izledi.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, ilçede toplumun her kesimine seslenen etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin sanatsal bakış açısını geliştirmek amacıyla kaymakamlık olarak belli aralıklarla sinema ve tiyatro organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlar noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün de ilçemizdeki farklı okullardan gelen ilköğretim öğrencilerini ve ailelerini sinemayla tanıştırarak keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olduk. Bu tür faaliyetler, hem çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de sanata olan meraklarını artırıyor. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri, tıpkı ekmek, su gibi yaşamsal ihtiyaç olarak görüyor ve ona göre hareket ediyoruz."

Öğrencilerden Ahmet Emin Ergün de sinemaya hayatında ilk defa geldiğini, farklı bir heyecan yaşadığını bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 03:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunak'ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]