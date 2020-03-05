Yunak'ta öğrencilerden Mehmetçike moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak'ta öğrencilerden Mehmetçike moral ziyareti - Son Dakika

Yunak'ta öğrencilerden Mehmetçike moral ziyareti

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Yunak'ta öğrencilerden Mehmetçike moral ziyareti, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ile öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Komutanlığı ziyaret eden minik öğrenciler, Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdi.

Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Güneş'e, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler de destek ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İşcan, ziyaretin hem askere moral vermek hem de öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmek için düzenlendiğini belirtti.

Jandarma, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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