Son Dakika Haberleri: Yunak'ta Öğrencilerden Polise Ziyaret

Yunak'ta Öğrencilerden Polise Ziyaret

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri Yunak Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Yunak'ta Öğrencilerden Polise Ziyaret, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri Yunak Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Atatürk İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Arif Alpay Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve şube müdürleriyle birlikte ilçe emniyet amirliğini ziyaret ederek polislerin Polis Haftasını kutladı. Öğrencileri kapıda karşılayan İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık öğrencilerle tek tek ilgilenerek polislik mesleği ve polis karakoluyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin yaptığı resimler polis memurlarına hediye edildi. Daha sonra öğrenciler polis araçlarıyla ilçeyi gezdi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
10 Nisan, Konya, Polis, Yunak, Güncel
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