Yunak'ta Öğrencilerden Polise Ziyaret
1 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri Yunak Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:54 Kaynak: İHA
'nın Yunak
ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası
kutlamaları kapsamında ilkokul öğrencileri Yunak Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
organizasyonunda Atatürk
İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü
Arif Alpay Selçuk
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve şube müdürleriyle birlikte ilçe emniyet amirliğini ziyaret ederek polislerin Polis Haftasını kutladı. Öğrencileri kapıda karşılayan İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık öğrencilerle tek tek ilgilenerek polislik mesleği ve polis karakoluyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin yaptığı resimler polis memurlarına hediye edildi. Daha sonra öğrenciler polis araçlarıyla ilçeyi gezdi. - KONYA
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