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Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yunak'ta Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "24 Kasım Öğretmenler Günü" için yayınladığı mesaj okundu.

Konuşmaların ardından öğretmenleri temsilen emekli öğretmen Musa İçel'e, İşcan tarafından çiçek takdim edildi.

Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve müzik dinletisi ile öğretmenler için hazırlanan pas kesimi ile sona erdi.

Programa, Yunak Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, Ak Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, bazı daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Konya, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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