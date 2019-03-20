Son Dakika Haberleri: Yunak'ta Polisin Huzur Uygulaması

Yunak'ta Polisin Huzur Uygulaması

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, polis Türkiye Güven Huzur-2 uygulaması isimli uygulama gerçekleştirdi.

Yunak'ta Polisin Huzur Uygulaması, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde, polis Türkiye Güven Huzur-2 uygulaması isimli uygulama gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan uygulama Yunak'ta da gerçekleştirildi.

Yunak Emniyet Amirliğinde görev yapan çok sayda trafik ve asayiş polisinin katıldığı uygulama, Kent Meydanı'nda kurulan uygulama noktalarında yapıldı.

Durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Uygulamalarda, özellikle 31 Mart yerel seçimler öncesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlandı.

Uygulama sırasında bazı araç sürücüleri ve yolculuk yapanlar da araçtan indirilerek üst araması yapılırken, araç ve kamyonet bagajlarında da kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 132 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 52 araçta da arama yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:40 Kaynak: AA

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