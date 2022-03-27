Yunak'ta "Rahmet iklimi ve nefis terbiyesi" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Yunak'ta "Rahmet iklimi ve nefis terbiyesi" konulu konferans düzenlendi

27.03.2022 15:11
Yunak'ta "Rahmet iklimi ve nefis terbiyesi" konulu konferans düzenlendi

Konya'nın Yunak ilçesinde "Rahmet İklimi ve Nefis Terbiyesi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde "Rahmet İklimi ve Nefis Terbiyesi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği şehir konferansları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Karataş, vatandaşlarla buluştu.

Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu (İMKB) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Mustafa Karataş tarafından İslam dininin güzellikleri, ahlak ilminin dile yansıması ve İslam dininde çocuk terbiyesi gibi konularda bilgiler verildi.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak da katılımcılara hoş bir gün yaşatan Mustafa Karataş'a teşekkür etti.

Program sonunda Konak, tarafından Mustafa Karataş'a plaket takdim edildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Nefis Terbiyesi, Mustafa Karataş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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