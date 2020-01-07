Yunak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunak'ta 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' projesi başlatıldı - Son Dakika

Yunak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi başlatıldı

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Yunak'ta

Konya'nın Yunak ilçesinde, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi ile çocuk ve gençlerin sağlıklı beslenmesi, obezite ile mücadele ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetişmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Projede pilot okul olarak seçilen Yunak Fatih ilk ve ortaokulunda projenin tanıtım toplantısında, içerik ve uygulama adımları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut burada yaptığı konuşmada, sağlıklı beslenmenin önemli bir konu olduğunu belirterek, "Projemizin başarıyla uygulanmasında en önemli rol çocuklarımıza düşmektedir. Çocuklarımız bu projenin liderleridir. Çocuklar sağlıklı besinler tüketerek ailelerine yardımcı olacak, aileler de sağlıksız besinler tükettiğinde onları uyaracak. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği hem velilere hem de öğrencilere yönelik düzenleyerek, onlarda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise, okullardaki eğitimin amaçlarından birisinin de öğrencileri sağlıklı nesiller olarak geleceğe yetiştirmek olduğunu belirtti.

Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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