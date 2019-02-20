Yunak'ta Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
50 dakika önce
31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde Konya'nın Yunak ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde Konya
'nın Yunak
ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen seçim güvenliği toplantısına, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yasin Kurt
, siyasi partilerin Yunak belediye başkan adayları
, siyasi parti temsilcileri, polis ve jandarma yetkilileri katıldı. Toplantıda, yerel seçimlerde ilçe merkezi ve mahallelerde alınacak güvenlik önlemleriyle birlikte tedbirler konuşuldu. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut tüm adaylara başarı dileyerek dostluk ve kardeşlik havasında bir seçim olması dileğinde bulundu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:37 Kaynak: İHA
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