Yunak'ta servis şoförlerine eğitim - Son Dakika

Yunak'ta servis şoförlerine eğitim

Konya'nın Yunak ilçesinde, yüz yüze eğitimin kısmen başlamasıyla servis şoförlerine eğitim verildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde, yüz yüze eğitimin kısmen başlamasıyla servis şoförlerine eğitim verildi. Eğitim programı, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Bürosu ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Şube Müdürü Abdullah Tunçez, polis ve jandarma personeli ile servis şoförleri katıldı. Servis şoförlerine eğitim öğretim yılı boyunca uyulması gereken kurallar, hijyen ve yeni uygulamalar anlatıldı. Eğitim semineri soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi. - KONYA

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