Yunak'ta şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika

Yunak'ta şiddetli yağış sele neden oldu

Yunak'ta şiddetli yağış sele neden oldu Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, sele neden oldu.

Yunak'ta şiddetli yağış sele neden oldu

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KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, sele neden oldu.

İlçeye bağlı Sülüklü, Hacıömeroğlu ve Hatırlı mahallelerinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Yoğun yağış su tahliye kanallarını doldurdu, bazı ev ve ahırların olduğu yerlere su doldu, tarım arazileri zarar gördü. Dolu sonrası birçok yer beyaza büründü. Mahalle girişlerinde oluşan çamur yığınları oluştu. İlçe Belediyesi ile Konya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri mahallelerde tahliye çalışması başlattı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sülüklü, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:43 Kaynak: İHA

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