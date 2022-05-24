Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi

24.05.2022 14:47
Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi

Yunak'ta "Yunaklı Aşık Molla Rahim Günleri ve Şiir Dinletisi" programı düzenledi.

Yunak'ta "Yunaklı Aşık Molla Rahim Günleri ve Şiir Dinletisi" programı düzenledi.

Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde, Yunak Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunak Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Aşık Molla Rahim'in hayatı anlatıldı.

Konya Meslek Edindirme Kursları Yunak Şubesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan aynı zamanda da TRT sanatçısı Özgür Demirhan ve ekibinin sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Program yazar Bülent Keskin ve Kadir Öztaş'ın kaleme aldığı "Aşık Molla Rahim Güldestesi" adlı kitabında yer alan şiirlerin öğrenciler tarafından okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile diğer davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Sorgun'da kitap okuma yarışması düzenlendi Sorgun'da kitap okuma yarışması düzenlendi Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Yunak, Şiir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement