Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi

Yunak'ta "Yunaklı Aşık Molla Rahim Günleri ve Şiir Dinletisi" programı düzenledi.

Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde, Yunak Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunak Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle Yunak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Aşık Molla Rahim'in hayatı anlatıldı.

Konya Meslek Edindirme Kursları Yunak Şubesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan aynı zamanda da TRT sanatçısı Özgür Demirhan ve ekibinin sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Program yazar Bülent Keskin ve Kadir Öztaş'ın kaleme aldığı "Aşık Molla Rahim Güldestesi" adlı kitabında yer alan şiirlerin öğrenciler tarafından okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Murat Karahan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile diğer davetliler katıldı.