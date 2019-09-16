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Yunak'ta sinema günleri

1 saat önce

Yunak ilçesinde öğrencilere ve kadınlara yönelik özel sinema günleri düzenlendi.

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Yunak ilçesinde öğrencilere ve kadınlara yönelik özel sinema günleri düzenlendi.

Kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Yunak Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sinema günleri düzenliyor.

Sinemaseverler, sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmleri ve seçkin belgeselleri, Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak seyredebilecekler.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, sinema günleri etkinliğinin belirli periyotlarda devam ederek geleneksel hale geleceğini vurguladı.

Akbulut, "Hafta sonları düzenlenecek olan sinema etkinliğine, dünyanın bütün güzelliklerini yüreklerinde taşıyan şefkat abidesi annelerimizi ve bütün kadınları davet ediyorum." dedi.


Etkinlikle, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin sinemayla tanışacağı ve ilçede sosyal ve kültürel faaliyetlerin çeşitleneceği bildirildi.

Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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