Yunak'ta Siyer-İ Nebi yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Yunak'ta Siyer-İ Nebi yarışması düzenlendi

6 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yunak Şubesi tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Yunak'ta Siyer-İ Nebi yarışması düzenlendi, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yunak Şubesi tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde organize edilen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi yarışması, Yunak'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya lise düzeyindeki okullardan 100'ün üzerinde öğrenci katıldı.

Yarışmada öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili 80 soruyu 120 dakikada cevaplamaya çalıştı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yarışma sonuçları 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi programında açıklanarak dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Yarışma hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan AGD Yunak Temsilcisi Murat Yıldırımer, yarışmayı düzenli olarak her yıl yaptıklarını söyledi.

Yıldırımer, yarışmada amacın Hz. Muhammed'in hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu ifade ederek, "Peygamberimizin rehberliğinde mili ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine vesile olmak bizim görevimizdir. Efendimizin nasıl yaşadığı, verdiği mücadeleler, Müslümanlığı ve güzel ahlakının bilinmesi lazım. Bu da bir Müslüman için çok önemli ve iman ettiği peygamberinin değer ve kıymetini hakkı ile takdir etmesini sağlayacaktır." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği, milli eğitim bakanlığı, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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