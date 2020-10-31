Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.

Yunak Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için beslenme noktaları yapıldı.

Sokak hayvanları için konulan yemlerin yağmurdan ve güneşten korunması için Yunak Belediyesi tarafından özel yaptırılan mama ve su bölümünün ayrı ayrı olduğu beslenme üniteleri, Kaymakam Fatih Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ve hayvanseverlerle birlikte yerleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Yunak Sessiz Canlılar Platformu üye ve gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte, ilçe merkezinin birçok noktasına yerleştirilen beslenme ünitelerine su ve mama konuldu.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları için oluşturulan beslenme noktaları belediye tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. İlçedeki sokak hayvanı beslenme noktası sayısının artırılması hedefleniyor.

Kaymakam Kurt, yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza beslenmeleri için verdiğimiz bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluk bizler için çok değerli. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslına bakarsak bizler için çok büyük bir nimet." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun da sokak hayvanları için konulan beslenme ünitesinin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırarak, "Bunlar çöp kovası değil, bu hayvanların beslenme noktaları. Hayvanlarımız temiz şekilde faydalansın. Onlara da saygı gösterelim." diye konuştu.

Yunak Sessiz Canlılar Platformu Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Selvi ise beslenme noktalarının rahatlıkla işletilebilmesi için hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.