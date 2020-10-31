Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

31.10.2020 10:31
Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.

Yunak Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için beslenme noktaları yapıldı.

Sokak hayvanları için konulan yemlerin yağmurdan ve güneşten korunması için Yunak Belediyesi tarafından özel yaptırılan mama ve su bölümünün ayrı ayrı olduğu beslenme üniteleri, Kaymakam Fatih Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ve hayvanseverlerle birlikte yerleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Yunak Sessiz Canlılar Platformu üye ve gönüllülerinin de destek verdiği etkinlikte, ilçe merkezinin birçok noktasına yerleştirilen beslenme ünitelerine su ve mama konuldu.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları için oluşturulan beslenme noktaları belediye tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. İlçedeki sokak hayvanı beslenme noktası sayısının artırılması hedefleniyor.

Kaymakam Kurt, yaptığı açıklamada, "Bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza beslenmeleri için verdiğimiz bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluk bizler için çok değerli. Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslına bakarsak bizler için çok büyük bir nimet." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun da sokak hayvanları için konulan beslenme ünitesinin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırarak, "Bunlar çöp kovası değil, bu hayvanların beslenme noktaları. Hayvanlarımız temiz şekilde faydalansın. Onlara da saygı gösterelim." diye konuştu.

Yunak Sessiz Canlılar Platformu Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Selvi ise beslenme noktalarının rahatlıkla işletilebilmesi için hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu
Kandilli'den ürküten tsunami uyarısı: Bir sonrakinde 60 santimlik dalgalar öngörülüyor Kandilli'den ürküten tsunami uyarısı: Bir sonrakinde 60 santimlik dalgalar öngörülüyor         
10:26
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi         
08:44
Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı         
08:27
16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı 16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı         
05:17
Sığacık'ta boğulan tekerlekli sandalyeli yaşlı kadının bulunma anları kamerada Sığacık'ta boğulan tekerlekli sandalyeli yaşlı kadının bulunma anları kamerada         
01:52
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti         
20:07
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 10:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunak'ta sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei