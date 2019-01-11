Son Dakika Haberleri: Yunak'ta Trafik Kazası : 2 Yaralı

Yunak'ta Trafik Kazası : 2 Yaralı

13 dakika önce

Yunak ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yunak'ta Trafik Kazası : 2 Yaralı, System.String[]
Yunak ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Şehitlik mevkisinde meydana gelen kazada, Yunak istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Nihat B idaresindeki 42 UB 439 plakalı araç, sürücünün Şehitlik yolundaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp, yol kenarında ters bir biçimde durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada yaralanan Nihat B ve Ahmet Kaya A, ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili polis soruşturma başlatı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Ankara, Yunak, Güncel
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