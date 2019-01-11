Yunak'ta Trafik Kazası : 2 Yaralı
13 dakika önce
Yunak ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yunak
ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Şehitlik mevkisinde meydana gelen kazada, Yunak istikametinden Ankara
istikametine doğru seyir halinde olan Nihat B idaresindeki 42 UB 439 plakalı araç, sürücünün Şehitlik yolundaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp, yol kenarında ters bir biçimde durabildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada yaralanan Nihat B ve Ahmet Kaya
A, ambulansla Yunak Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, kazayla ilgili polis soruşturma başlatı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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