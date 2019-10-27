Yunak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ç. (54) yönetimindeki 42 US 967 plakalı otomobil ile İsa K. (38) idaresindeki 42 Y 6242 plakalı otomobil, Yunak- Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.