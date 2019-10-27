Son Dakika Haberleri: Yunak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Yunak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Yunak'ta trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yunak'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ç. (54) yönetimindeki 42 US 967 plakalı otomobil ile İsa K. (38) idaresindeki 42 Y 6242 plakalı otomobil, Yunak- Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Akşehir, Konya, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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