Son Dakika Haberleri: Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı

43 dakika önce

Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi istikametinden Yunak'a giden Hüseyin Karadağlı (68) idaresindeki 06 AE 9952 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Kazada, araç sürücüsü Hüseyin Karadağlı (68) ile yanındaki eşi Ayşe Karadağlı (68) ve torunları Mert Karadağlı (13) yaralandı.
Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Koçyazı, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:51 Kaynak: AA
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