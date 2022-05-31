Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor

31.05.2022 16:24
Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor

Yunak'ta Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

Yunak'ta Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

KETEM görevlilerince ilçede bugün başlayan ücretsiz tarama işlemi 15 Haziran'da sona erecek.

Yunak Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Gazi Uyar, "Erken teşhis sağlanarak kansere bağlı erken ölümlerin azaltılabildiği ve yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak, tarama programlarının önemi artmaktadır. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı Açıklaması Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı Açıklaması PDR uzmanından LGS'de sınav kaygısından kurtulmaya yönelik öneriler PDR uzmanından LGS'de sınav kaygısından kurtulmaya yönelik öneriler
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Haziran, Kanser, Gazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yunak'ta ücretsiz kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement