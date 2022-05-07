Yunak'ta yayalar için 5 adımda güvenli trafik projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Yunak'ta yayalar için 5 adımda güvenli trafik projesi tanıtıldı

07.05.2022 13:20
Yunak'ta yayalar için 5 adımda güvenli trafik projesi tanıtıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Yunak ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde, 'Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde "Yayalar İçin 5 adımda güvenli trafik" mottosunun etkin olarak anlatılması amacıyla sürücü ve vatandaşlara ekiplerce uyarılar yapılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Hükümet Caddesi önünde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yayalara proje hakkında bilgiler verdi.

Hükümet Caddesi Yunak Kent Meydanı Yeri'ndeki uygulamada emniyet ve jandarma ekiplerince, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak, vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.

Etkinliğe katılan Yunak Kaymakamı Murat Karahan, düzenlenen etkinliklerdeki amaçlarının trafik kurallarına uyulması yönünde vatandaşlar üzerinde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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