Yunak'ta "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi" - Son Dakika
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Yunak'ta "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi"

16.03.2022 15:33
Yunak'ta "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi"

Yunak Belediyesince hazırlanan "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi" kapsamında ilçenin kara yolu girişlerine 3 bin ıhlamur ağacı dikilecek.

Yunak Belediyesince hazırlanan "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi" kapsamında ilçenin kara yolu girişlerine 3 bin ıhlamur ağacı dikilecek.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, gazetecilere, Yunak'ı güzel ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için yapılan çalışmalara her defasında yeni projeler eklediklerini söyledi.

Proje kapsamında dikilecek ağaçlarla Yunak'ın çehresinin değişeceğini belirten Konak, "İlçemizi illere bağlayan bağlantı yollarına ıhlamur ağaçları dikerek şehrimizden gelip geçen insanların aklında ıhlamur kokulu Yunak kalsın istiyorum. Yeşil Yunak'ı birlikte oluşturalım, biz dikiyoruz, sizlerden de ricamız, bizim diktiğimiz ağaçları korumamız." diye konuştu.???????

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Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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