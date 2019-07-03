Son Dakika Haberleri: Yunak'ta "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yunak'ta "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" yapıldı

39 dakika önce

Yunak'ta, yeraltı suyu sahalarında su kullanımının araştırılması, bilinçsiz su kullanımının önüne geçilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" düzenlendi.

Yunak'ta
Yunak'ta, yeraltı suyu sahalarında su kullanımının araştırılması, bilinçsiz su kullanımının önüne geçilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla "Yunak– Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" düzenlendi.
Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu tarafından Yüksekokul toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, suyun etkin ve verimli kullanımı, su kaynaklarının muhafazası ile kayıp-kaçakların önlenmesi konuları görüşüldü.
Toplam dört oturum, bir teknik analizden oluşan çalıştayın amacı, görüşülen konularda farkındalık oluşturmak olarak belirlendi.
Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, burada yaptığı konuşmada, bölge havzasında pek çok ürünün yetiştirildiğini, suya talebin çok olduğunu söyledi.
İklim şartları sebebiyle bu havzada yeraltı suyuna talep artığına dikkati çeken Öztaş, "Yeraltı suyunu kontrol etmek adına tedbirler almak gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ileri ki yıllarda suya ulaşım daha da zor olacak. Biz tarımsal gelirimizi azaltmadan, çiftçi gelirini düşürmeden yeraltı su kaynaklarımızı koruma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bu ve buna benzer toplantıları bu bakımdan önemsiyor, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "dedi.
Çalıştayın açılış programına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Çeltik Belediye Başkan Vekili Cumali Erdoğmuş, Ak Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, Akşehir MYO Müdürü Mehmet Şahin, akademisyenler, çiftçiler ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Konya Selçuk Üniversitesi, Çeltik, Yunak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşk Adası yarışmasında tiksindiren olay! Göbeğinden su içti Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunak'ta "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]