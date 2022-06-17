Yunak4ta başarılı öğretmenlere Kaymakam Karahan'dan üstün başarı belgesi - Son Dakika
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Yunak4ta başarılı öğretmenlere Kaymakam Karahan'dan üstün başarı belgesi

17.06.2022 15:27
Yunak4ta başarılı öğretmenlere Kaymakam Karahan'dan üstün başarı belgesi

Yunak'ta görevli oldukları okullarda çeşitli alanlarda başarı gösteren idareci ve öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi.

Yunak'ta görevli oldukları okullarda çeşitli alanlarda başarı gösteren idareci ve öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen törendi Yunak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerden 9 personel, e-Twinning projeleri kapsamında 27 öğretmen ödül aldı.

Yunak Kaymakamı Murat Karahan, eğitimi geliştirmek amacıyla gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle idareci ve öğretmenleri tebrik etti.

Tüm eğitim camiasının başarılı olduğunu ifade eden Karahan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesi, topluma faydalı bir birey olarak kazandırılması tamamen eğitimden geçer. Çocuklarımızın başarısı da başta öğretmenler olmak üzere, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğine bağlıdır. İlçemizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gereken ne ise o yapılmalıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunak4ta başarılı öğretmenlere Kaymakam Karahan'dan üstün başarı belgesi - Son Dakika

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