Son Dakika Haberleri: Yunaklı Öğrencilere "Nutuk" Kitabı Ücretsiz Dağıtıldı

Yunaklı Öğrencilere "Nutuk" Kitabı Ücretsiz Dağıtıldı

1 saat önce

Yunak'ta görev yapan bir öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nutuk kitabını öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Yunaklı Öğrencilere
Yunak'ta görev yapan bir öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nutuk kitabını öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı.

Yunak Turgut Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Merve Erşan 10 okulda 600 adet Nutuk kitabını öğrencilere ücretsiz olarak verdi.

Bir hayırseverin yardımıyla alınan kitaplar, Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğretmen Merve Erşan ve kardeşi Engin Erşan tarafından sınıflarda öğrencilere dağtıldı.

Atatürk'ün bizzat kendisinin kaleme aldığı kitabı Nutuk'un gençlere rehberlik edecek bir kitap olduğunu belirten Sosyal Bilgiler öğretmeni Merve Erşan, "Bu ülkede herkesin okuması, kendine rehber edinmesi gereken Nutuk'u öğrencilerimizle buluşturmak istedik. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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