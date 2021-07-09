Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı (2) - Son Dakika

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan adalarına kaçmaya çalışan ve operasyonla yakalanan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.K. (25) ile lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı O.B. (48) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.G.K. tutuklanırken, tekne kaptanı O.B.'ye ise ayağına elektronik kelepçe bağlanarak ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),