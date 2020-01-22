Yunan adalarında göçmen karşıtı protestolar: 'Adalarımız cezaevi değil, bütün kamplar kapatılsın'

Yunanistan'ın Midilli, Sisam ve Sakız adalarında yaşayan binlerce kişi, Türkiye üzerinden adalara gelen ve buralardaki kamplarda tutulan göçmenlere karşı hükümetin tutumunu protesto etti, sığınmacıların adalardan çıkarılmasını talep etti.

Bu adalara gelen göçmen sayısının giderek arttığı ve kalabalık kamplarda kötü koşullarda tutuldukları belirtiliyor.

Midilli limanından toplanan göstericiler "Adalarımız cezaevi değil, bütün kamplar kapatılsın" sloganı attılar.

AFP ajansına konuşan bir ada yerlisi, "Yakında kendi adamızda azınlık haline geleceğiz" dedi.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Midilli şehir merkezinde 3000, Sisam adasında ise 1500 protestocu toplandı.

Dükkan, eczane, benzin istasyonları, klinikler ve avukatlık bürolarının kapatıldığı, taksi ve otobüs şoförlerinin de greve katıldığı bildirildi.

Midilli'deki en büyük kamp olan Moria kampının kapasitesi 3 bine yakınken burada 19 bini aşkın sığınmacı kalıyor.

Adadaki belediye tiyatrosunda "Adalarımızı geri istiyoruz" ve " Kuzey Ege'de insanlar için cezaevlerine hayır" yazılı pankartlar asıldı.

Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutsouris, Yunan adalarının, dünyanın her tarafından gelen binlerce insan için "toplama ve gözetim kamplarına dönüşmüş olmasının rahatsız edici olduğunu" söyledi.

Ada yerlileri, göçmenlerin kamplarda cezaevi koşullarında tutulmasını ve çıkışlarına izin verilmemesini eleştiriyor; göçmen sayısının adaların normal nüfusunu çok aştığından, turizmi olumsuz etkilediğinden şikayetçi oluyor.

Hafta sonu Sisam ve Midilli adalarını ziyaret eden Yunan Göçmenlik Bakanı Notis Mitarakis, adalarda göçmen sayısını sınırlamak için "sınırlarda daha etkin koruma ve uluslararası korumayı hak etmeyenlerin derhal geri gönderilmesi gerektiğini" ifade etti.

Yetkililer, Sisam adasında yerli nüfusun 6500 olduğu ve 700 kişilik kampta 7200 göçmenin kaldığını söylüyor.

Doğu Sisam adası belediye başkanı Giorgos Stantzos, "hayatı tehlikede olan insanları korumak gerektiğini, ancak mültecilerin ve göçmenlerin Yunanistan'a veya başka bir Avrupa Birliği ülkesine gitmelerini istediklerini" ifade ediyor.

"Daha çok insan geliyor ve adalarımızda kalıyor. Çadırlarda, insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar" diyor.

Sisam'da kamplarda kalan göçmenler de buradaki koşullardan rahatsız.

Gazzeli Hişam, "Burada durum çok kötü. Üç aydır buradayım, hiçbir şey yapılmadı. Umarım en kısa zamanda buradan çıkarım" diyor.

Ganalı Martha ise kendisine bir konteynerin içinde yatak verildiğini ve oradaki tek kadın olduğunu söylüyor.

"Burada mültecileri istemiyorlar. Sisam'dan çıkmak istiyorum. Burayı sevmiyorum. Şehre gitsem belki farklı olur" diyor.

Suriye, Afrika ve Güney Asya'dan gelen birçok göçmen ve mülteci savaşlardan ve yoksulluktan kurtulup Avrupa'ya gitme umuduyla Yunanistan'a giriş yapmak istiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2019'da Yunanistan'a Türkiye ile kara sınırından 14 bin, denizden ise 59 bin kişi giriş yaptı. Bu yıl ise bu sayının şimdiden 3000'i bulduğu belirtiliyor.