Yunan adalarında "göçmen krizi" grevi - ATİNA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan adalarında 'göçmen krizi' grevi - ATİNA - Son Dakika

Yunan adalarında "göçmen krizi" grevi - ATİNA

6 saat önce

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.

Belediyelerin çağrısı üzerine, çeşitli derneklerin ve ada sakinlerinin de desteğiyle alınan bir günlük grev kapsamında, göçmen sorununun en yoğun yaşandığı adalardaki kamu kurumları hizmet vermedi, dükkanlar da açılmadı.

Midilli'de belediye başkanı, eski milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi, adanın merkezinde bir araya gelerek Ege ve Ada Politikası Genel Sekreterliğine yürüdü.

Hükümetin ve Avrupa Birliği'nin politikalarını protesto eden göstericiler, "adalarımız bize ait", "adalarımızı geri istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis, "Buraya bir mesaj göndermek için toplandık. Tek başımıza değiliz. Sesimiz, başbakan ve diğer yetkililere kadar ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Adanın eski haline dönmesini istediklerini belirten Kitelis, "Adalardaki yoğunluğun acilen azaltılmasını, sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınmasını istiyoruz. Deniz sınırlarımızın korunmasını talep ediyoruz." dedi.

Benzer gösterilerin yarın başkent Atina'da da düzenlenmesi bekleniyor.

Midilli'deki Moria kampında aşırı yoğunluk

Daha iyi bir gelecek için ülkelerinden kaçarak Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampına sığınan binlerce düzensiz göçmen zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu 3 bin kapasiteli kamp ve etrafındaki arazide kalan yaklaşık 18 bin düzensiz göçmen, yağmur ve soğuk havaya rağmen yazlık çadırlarda uyumaya mecbur kalıyor.

Yunan adalarında göçmen krizi grevi - ATİNA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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