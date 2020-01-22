Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü - Son Dakika Dünya

Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü

6 saat önce

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.

Yunan adalarında 'göçmen krizi' protestosu: 10 bin kişi yürüdü, System.String[]

Yunanistan'daki Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla bir günlük greve gitti, dükkanlar da kepenk kapattı.


Belediyelerin çağrısı üzerine, çeşitli derneklerin ve ada sakinlerinin de desteğiyle alınan bir günlük grev kapsamında, göçmen sorununun en yoğun yaşandığı adalardaki kamu kurumları hizmet vermedi, dükkanlar da açılmadı.

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Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:33 
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