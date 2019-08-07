Son Dakika Haberleri: Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçiyi arama çalışmaları sürüyor

50 dakika önce

ERKEK arkadaşı ile birlikte Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kaybolduğu belirtilen Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki astrofizikçi Natalie Christopher'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yunan Adalarında kaybolan İngiliz vatandaşı astrofizikçiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
ERKEK arkadaşı ile birlikte Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaptığı sırada dağlık bir alanda kaybolduğu belirtilen Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı 34 yaşındaki astrofizikçi Natalie Christopher'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'dan özel ekipler ve vatandaşlar pazartesi 12.40'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Christopher için seferber oldu. Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvides, Yunanlı mevkidaşı Michalis Chrysohoides'i arayarak yardım talebinde bulundu. Yunanlı Bakan, arama çalışması yapan ekiplerin yeterli olduğunu ifade etti.

ODADA KAN İZİ BULUNDU

Yunan polisi de, Christopher'in kaybolmadan önce kaldığı otel odasında incelemeler yaptı. Odada kan izine rastlandı. Bunun üzerine oda polis kontrolünde kapatıldı. Astrofizikçi Natalie Christopher'in erkek arkadaşı da gözlem altında tutulmaya başlandı. Rum medyasına göre; otelde görevli bir hizmetçi kadın da polise verdiği ifadede, "Bir gece önce bazı sesler duydum. Bir gün sonra odayı kontrol ederken yatak odasındaki kanepede bir çarşaf vardı. Çiftin gece ayrı odalarda uyuduğu sonucuna varabilecek bir şey bu" dedi.

'TELEFONUNU ARAMAYIN ÇAĞRISI'

Arama çalışmalarını yürüten ekipler de; Christopher'in 48 saattir telefonunun açık gözüktüğünü, şarzının bitmemesi ve yerinin tesbit edilmesi için tanıyanların aramaması çağrısı yapıldı.

Erkek arkadaşı polise verdiği ilk bilgide; Christopher'in sabah koşusu için otelden çıktığını ve bir daha geri dönüş yapmadığını söyledi. Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı. Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı.


- Karahasan
Kıbrıs, Ege, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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