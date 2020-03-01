Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor - Son Dakika

Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor

6 saat önce

Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.

Yunan adalarında mültecilerin kıyıya çıkmasına izin verilmiyor, System.String[]

Yunan adalarına botla yanaşan göçmenlere karşı toplanan Yunanlı kalabalık, bottakilerin adaya çıkmasına izin vermedi.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Avrupa hayaliyle yola düşen göçmenler, zorlu mücadelenin ardından deniz yoluyla Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık bölgelerinden Yunan adalarına ulaşmalarına rağmen insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyor. Sisam, Sakız ve Midilli gibi Yunan adalarına deniz yoluyla ve botlarla ulaşan göçmenlerin, Yunanlılar tarafından kıyıya çıkmasına izin verilmiyor. Polisin dışında Yunanlıların da göçmenleri almamak için olaylara müdahale etmesi dikkat çekiyor.

(İHA)

Kuşadası, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: İHA
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