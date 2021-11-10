Yunan adalarından Türk karasularına geri itmeler sürüyor - Son Dakika

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde üç can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan'ın Ege kıyısında bulunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 12 kişilik can sallarına 18-20 düzensiz göçmeni bindirerek Türk karasularına geri iterek açık denizde adeta ölüme terk ediyor.

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