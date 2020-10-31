Yunan adası Sisam'daki 6.7'lik deprem anı kamerada! - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi. Sisam'da 2 çocuğun öldüğü, 19 kişinin yaralandığı deprem anı süpermarketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adasında da hissedildi. Sisam'da hissedilen deprem anı adadaki bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, süpermarkette bulunan ürünler depremin etkisiyle raflardan indiği görülürken, market içerisinde bulunan müşterilerin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Depremin yaklaşık 1.5 saniyeden uzun sürdüğü ifade edildi. Yunan adası, meydana gelen depremde 2 çocuk hayatını kaybederken, yaralı sayısının 19 olduğu açıklanmıştı.