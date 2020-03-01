Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi

Türkiye'nin kara ve deniz yoluyla ülkeden ayrılmak isteyen mültecileri artık engellememesinin ardından on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi başaran göçmenlere ise Yunanistan'daki aşırı sağcılardan tepki var.



Midilli'de 50 kadar aşırı sağcı kişi adaya ulaşan göçmenlerin karaya çıkışına engel olmak istedi. Aynı kişiler göçmenlerin görüntülerini çeken gazetecilere de saldırdı. Bir Alman gazeteci yaralandığını duyurarak başı sargılı fotoğrafını paylaştı.