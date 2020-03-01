Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi

18 dakika önce

Yunanistan’ın Midilli adasına ulaşan göçmenlere aşırı sağcı kişiler tepki gösterek mültecilerin karaya çıkışına engel olmaya çalıştı

Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi, System.String[]

Türkiye'nin kara ve deniz yoluyla ülkeden ayrılmak isteyen mültecileri artık engellememesinin ardından on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi başaran göçmenlere ise Yunanistan'daki aşırı sağcılardan tepki var.


Midilli'de 50 kadar aşırı sağcı kişi adaya ulaşan göçmenlerin karaya çıkışına engel olmak istedi. Aynı kişiler göçmenlerin görüntülerini çeken gazetecilere de saldırdı. Bir Alman gazeteci yaralandığını duyurarak başı sargılı fotoğrafını paylaştı.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:53 
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