Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı

6 saat önce

Bodrum'dan Yunan adalarına giderken korona virüsü nedeniyle feribot seferlerinin iptal edilmesi üzerine Yunanistan'ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribotla Bodrum'a getirildi.

Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı, System.String[]

Bodrum'dan Yunan adalarına giderken korona virüsü nedeniyle feribot seferlerinin iptal edilmesi üzerine Yunanistan'ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribotla Bodrum'a getirildi.


Bodrum'dan Cuma akşamı korona virüsü nedeniyle Yunanistan'ın Kos Adası'na giden 15 kişilik bir grup, feribot seferleri iptal edilince geri dönemedi. Bodrum'da bulunan 39 Yunan vatandaşı da Kos adasına gidemedi. Bugün öğle saatlerinde Kos adasında mahsur kalan 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşı için özel bir feribot seferi düzenlendi. Bodrum'da mahsur kalan 39 yunan vatandaşını Kos adasına bırakan feribot oradan ise 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşını alarak Bodrum'a getirdi.


Tüm yolcular taramadan geçti


Bodrum Limanına yanaşan Feribottan inen15 yolcu ve 4 gemi mürettebatı için termal kamera sistemi kuruldu. Sağlık ekipleri tarafından teker teker Bodrum gümrüğünde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra Bodrum'a giriş yaptı. Vatandaşlar feribottan ayrıldıktan sonra feribot dezenfekte edildi. Tüm Gümrük sahası ekipler tarafından dip bucak temizlenip dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Vatandaşlar ise ülkelerine geri dönmenin sevincini yaşadı.


Feribotta görevli olan Fatin Erdal, 39 Yunan vatandaşını Kos adasına bıraktıklarını ve 14 Türk ile bir yabancı uyruklu vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Yunan vatandaşlarını götürdük bu sabah ve orada dezenfekte işlemi uygulandı onlara ve feribota. Sabah buradan Yunan vatandaşlarını götürdük Kos adasına. Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarını ise ülkelerine getirdik. Giderken 38 Yunan vatandaşını götürdük gelirken ise bizle beraber 19 kişi ülkemize geri döndük" dedi.


Bodrum Feribot İşletmeciliği Genel Müdürü Metin Önder de, "Bodrum'a gelen Yunan vatandaşlarına ve Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarımıza ulaşarak bugün özel bir sefer yapacağımızı ve dönüş için hazırlanmalarını söyledik. Kos adasında bulunan 15 vatandaşımız bunların içerisinde 14 Türk 1 Kolombiya vatandaşı Bodrum'a getirdik. Vatandaşlarımızı ülkemize getirirken çeşitli önlemler aldık. Bütün yolculara dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Tüm yolculara maske dağıtıldı. Hepsinin ateşleri ölçüldü. Her hangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı. Bodrum'a geldiğimizde sağlık görevlileri gerekli tüm sağlık kontrollerini yaptı. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadı. Sağlıklı bir şekilde gidişimizi ve gelişimizi tamamladık. Bu son seferimiz oldu. Şu an itibariyle de Yunan adalarına seferlerimiz durmuş vaziyettedir. Resmi bir karar değildir, ülke menfaatleri söz konusu olduğu için seferleri durdurduk" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum, Kos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
İkinci el oto pazarında alıcı da satıcı da fiyatlardan yakınıyor Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı

Son Dakika Haberleri
03:22 Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara
02:38 Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
02:34 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 03:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]