Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı

MUĞLA - Korona virüsü nedeniyle Bodrum'dan Yunan adalarına giden feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Yunanistan'ın Kos adasında mahsur kalan 14 Türk, bugün gönderilen feribot ile Bodrum'a getirildi.

Bodrum'dan Cuma akşamı Korona virüsü nedeniyle Yunanistan'ın Kos Adası'na giden 15 kişilik bir grup, feribot seferleri iptal edilince geri dönemedi. Bodrum'da bulunan 39 Yunan vatandaşı da Kos adasına gidemedi. Bugün öğle saatlerinde Kos adasında mahsur kalan 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşı için özel bir feribot seferi düzenlendi. Bodrum'da mahsur kalan 39 yunan vatandaşını Kos adasına bırakan feribot oradan ise 14 Türk ve bir Kolombiya vatandaşını alarak Bodrum'a getirdi.



Tüm yolcular taramadan geçti

Bodrum Limanına yanaşan Feribottan inen15 yolcu ve 4 gemi mürettebatı için termal kamera sistemi kuruldu. Sağlık ekipleri tarafından teker teker Bodrum gümrüğünde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra Bodrum'a giriş yaptı. Vatandaşlar feribottan ayrıldıktan sonra feribot dezenfekte edildi. Tüm Gümrük sahası ekipler tarafından dip bucak temizlenip dezenfeksiyon işlemi uygulandı. Vatandaşlar ise ülkelerine geri dönmenin sevincini yaşadı.

Feribotta görevli olan Fatin Erdal 39 Yunan vatandaşını Kos adasına bıraktıklarını ve 14 Türk ve bir yabancı uyruklu vatandaşı ise Türkiye'ye getirdiklerini belirterek "Yunan vatandaşlarını görürdük bu sabah ve orada dezenfekte işlemi uygulandı onlara ve feribota. Sabah buradan Yunan vatandaşlarını götürüdük Kos adasına. Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarını ise ülkelerine getirdik. Giderken 38 Yunan vatandaşını götürdük gelirken ise bizle beraber 19 kişi ülkemize geri döndük "dedi.

Bodrum Feribot İşletmeciliği Genel Müdürü Metin Önder ise yaptığı açıklamada "Bodrum'a gelen Yunan vatandaşlarına ve Kos adasında mahsur kalan Türk vatandaşlarımıza ulaşarak bugün özel bir sefer yapacağımızı ve dönüş için hazırlanmalarını söyledik. Kos adasında bulunan 15 vatandaşımız bunların içerisinde 14 Türk 1 Kolombiya vatandaşı Bodrum'a getirdik. Vatandaşlarımızı ülkemize getirirken çeşitli önlemler aldık. Bütün yolculara dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Tüm yolculara maske dağıtıldı. Hepsinin ateşleri ölçüldü. Her hangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı. Bodrum'a geldiğimizde sağlık görevlileri gerekli tüm sağlık kontrollerini yaptı. Şu ana kadar şüpheli bir vakaya rastlanmadı. Sağlıklı bir şekilde gidişimizi ve gelişimizi tamamladık. Bu son seferimiz oldu. Şu an itibariyle de Yunan adalarına seferlerimiz durmuş vaziyettedir. Resmi bir karar değildir, ülke menfaatleri söz konusu olduğu için seferleri durdurduk" dedi.