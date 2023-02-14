Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı - Son Dakika
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Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı

14.02.2023 23:09
Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Yunan ekip, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Yunan ekip, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını anlattı.
Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı ekip, ülkelerine dönmelerinin ardından İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında izlenim ve deneyimlerini aktardı.
Türk basınında Yunan arama kurtarma ekibi için yayımlanan "dostluk" mesajlarını yorumlayan ekip, Türk halkının, yaşadıkları zorluklara rağmen kendilerine son derece dostane ve "aileden biri" gibi davrandığını belirtti.
Depremzedelerin yaşadıkları zorlukları bir yana bırakıp kendilerine çay, yemek, tatlı gibi ikramlarda bulunmaya çalıştığını ifade eden ekip, Türk halkıyla aralarında çok güzel bir iletişim oluştuğunu dile getirdi.
Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas, "Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı." diye konuştu.
Ekip, 7-8 yaşındaki bir çocuğun kendilerine bisküvi ikram etmesini, kurtarılan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı mutluluğu, enkaz etrafındaki bir parkta her şeye rağmen oynayan çocukları, unutamayacakları anıları arasında sıraladı.
Arama Kurtarma Ekibi Başkan Yardımcısı Aravanis Efthimis ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında gösterilen uluslararası dayanışmalara değinerek, ilk yardımın her zaman komşudan beklendiğini ve çoğunlukla komşudan geldiğini ifade etti.
Efthimis, ülkeler arasında böylesi dayanışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye'de gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı - Son Dakika
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