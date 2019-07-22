Yunan askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:50 Kaynak: AA
donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden boğaza giren P70 bordo numaralı "HS Grigoropoulos" adlı gemi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
Yunanistan, sessiz sedasız 19'uncu adayı işgale hazırlanıyor Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu