Son Dakika Haberleri: Yunan askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Haber

Yunan askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yunan askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Yunanistan donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren P70 bordo numaralı "HS Grigoropoulos" adlı gemi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan, sessiz sedasız 19'uncu adayı işgale hazırlanıyor Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Son Dakika! Motorine 16 kuruş indirim geldi Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunan askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]